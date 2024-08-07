حجز تذاكر الدخول إلى حديقة الأمير ماجد وشروط وأسعار الدخول 1446

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الرياض - أحمد صلاح - تعد حديقة الأمير ماجد في السعودية من أفضل الوجهات الترفيهية التي تمتلك طابع سياحي جذاب في المملكة العربية السعودية، وذلك بحيث ينجذب إليها السياح من كل مكان حيث تقدم باقة كبيرة من الخدمات الترفيهية وذلك في إطار معايير الأمن والسلامة بحيث تتلائم مع المراحل العمرية المختلفة وفيما يلي سنعمل على توضيح طريقة حجز التذاكر الدخول للحديقة، كما سنوضح شروط وأسعار الحجز والدخول.

طريقة حجز تذاكر الدخول حديقة الأمير ماجد 1446

تعد حديقة الأمير ماجد من أكبر الحدائق المائية في جدة والتي تقع على مساحة كبيرة تصل إلى 132 ألف متر مربع وتقع في حي الربوة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة.

كما أنها توفر العديد من الفعاليات الرائعة للتسوق والترفيه وذلك عن طريق حجز تذاكر الدخول لحديقة الأمير ماجد وذلك عبر إتباع العديد من الخطوات التي تشمل ما يلي:

في البداية قم بالدخول إلي موقع حجز التذاكر عبر هذا الرابط.

من ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك قم بتحديد نوع التذكرة.

ثم حدد نوع الحجز.

وبعد ذلك قم بالضغط على مربع اشتري الآن.

بعدها قم بتحديد موعد العرض الملائم لك.

ثم قم باختيار مقعدك.

وبعد إتمام عملية الدفع يجب الذهاب للموعد المحدد طبقا لما مذكور في التذكرة.

شروط الدخول إلى حديقة الأمير ماجد 1446

توجد العديد من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفائها لدخول حديقة الأمير ماجد المائية والتي حددها المسؤولين في الحديقة وتتمثل تلك الشروط فيما يلي :

عند حجز التذكرة لا يمكنك إلغائها أو إعادة بيعها أو استبدالها.

كذلك يجب أن يقوم الزائر مسبقا بتسجيل التحصين باسمه على تطبيق توكلنا.

لا تدفع ضريبة قيمة مضافة لقيمة التذكرة.

يجب أن يلتزم الزائرين باللائحة الخاصة بالحديقة من أجل المحافظة على الزوج العام.

لا يدخل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 إلى الحديقة دون مرافق.

يكون صاحب التذكرة هو وحده المسؤول عن دخول الحديقة في الوقت المحدد له.

رسوم الدخول إلى حديقة الأمير ماجد

تتراوح رسوم الدخول إلى حديقة الأمير ماجد ما بين 39 ريال إلى 129 ريال سعودي والتي تختلف طبعا لاختلاف الأنشطة المقررة.