انت الان تتابع خبر خطوات طلب تأشيرة زيارة وكيفية استخراج التأشيرة إلكترونياً 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - خدمة طلب تأشيرة زيارة من أبرز الخدمات الإلكترونية المهمة التي تتيحها الحكومة السعودية من خلال منصة إنجاز الإلكترونية، تسهل عليك هذه الخدمة إتمام جميع الإجراءات من خلال الهاتف في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكتب أو جهة حكومية، وهذه الخدمة من الخدمات المخصصة للمسافرين إلى المملكة السعودية، حيث تهتم الحكومة السعودية بتوفير الراحة لكل مقيم ومغترب وليس للمواطنين فقط، ولذلك يمكن الاستعلام عن التأشيرة من خلال رقم الجواز ورقم الطلب.

طلب تأشيرة زيارة

أصبح الآن من السهل على المسافرين إلى المملكة السعودية الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز بواسطة رقم الطلب، وهذه واحدة من أهم الخدمات التي تشكل اهتمامًا كبيرًا للكثير من المسافرين إلى السعودية، ولذلك يمكن اتباع بعض الخطوات الآتية للاستفادة من الخدمة، وتأتي الخطوات على النحو التالي:

الانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي لمنصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

إدراج بعض البيانات التي تتضمن رقم الجواز، نوع الجنسية للمتقدم، بالإضافة إلى تحديد نوع التأشيرة، تحديد جهة القدوم.

يدخل المتقدم الرمز المرئي الموجود داخل الصورة.

القيام بالنقر على زر إجراء البحث.

دقائق وسوف تظهر كافة التفاصيل حول تأشيرة الزيارة.

خطوات استخراج التأشيرة السعودية

بشكل إلكتروني أصبح من السهل الاستعلام عن تأشيرة من خلال رقم الطلب بالإضافة استخراج التأشيرة، وهذه واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي تتيحها وزارة الخارجية السعودية، ولكن حددت منصة إنجاز بعض الشروط والمعايير المطلوب الاستيفاء بها عند استخراج التأشيرة، وتتمثل فيما يلي: