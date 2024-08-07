انت الان تتابع خبر “ارتفاع في الاسعار” سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 7 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ارتفعت اسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء الموافق 7 أغسطس في بداية التعاملات الصباحية في سوق المعدن الأصفر النفيس، وشهدت جميع الأعيرة ارتفاع بسيط ليواصل الذهب الصعود، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعره عالميًا في ظل عدم الاستقرار في الاوضاع العالمية، لذا يهتم قطاع كبير من المواطنين السعوديين بمعرفة الأسعار يوميًا، وفيما يلي اخر تحدي لأسعار الذهب في السوق السعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

فيما يلي احدث قائمة بأسعار الذهب في السوق السعودي مع بداية التعاملات الصباحية:

العيار سعر الذهب بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 10 120.37 ريال سعودي 32.06 دولار امريكي سعر الذهب عيار 14 168.55 ريال سعودي 44.89 دولار امريكي سعر الذهب عيار 18 216.71 ريال سعودي 57.72 دولار امريكي سعر الذهب عيار 21 252.83 ريال سعودي 67.34 دولار امريكي سعر الذهب عيار 22 265.04 ريال سعودي 70.59 دولار امريكي

يتم تحديث قائمة اسعار الذهب في المملكة يومياً من خلال موقع ترند نيوز

سعر الذهب عالميا

يتأثر السوق العالمي بعاملين هو سعر الذهب عالميًا وسعر الدولار أيضا، وهناك علاقة عكسية بينهما فكلما ارتفع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس، لذلك تهتم الدول بمعرفة أسعار الذهب بإستمرار على مستوى العالم، ويتأثر السوق العالمي للذهب بسعر الدولار بصورة كبيرة بجانب بعض العملات العالمية مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، ومع بداية التعاملات الصباحية لهذا اليوم الموافق الأربعاء 7 أغسطس 2024 سجل سعر الذهب عالميًا 2394 دولارًا للأوقية

اسعار الذهب في السعودية الان

يعتبر الذهب من المعادن النفسية والتي تحتفظ بقيمتها على مر العصور، وهي ملاذ امن للاستثمار، وخاصة في ظل عدم الاستقرار في الاقتصار على مستوى العالم، وتمتلك المملكة العربية السعودية احتياطي كبير من الذهب، مما يعزز بالتأكيد من استقرار الاقتصاد السعودي، كما يعتبر وسيلة هامة ضد التضخم و تدهور العملات الإقتصادية، ويزيد من قيمة العملة السعودية وهي الريال على مستوى العالم.