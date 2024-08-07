انت الان تتابع خبر وزارة التربية والتعليم المصرية تعلن عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي عبر موقعها والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - وزارة التربية والتعليم المصرية قامت بالإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي، مرحلة رياض الأطفال من المراحل المهمة في حياة الطفل؛ لأنها تنمي مهارات الطفل الذهنية والجسدية وتساعد على تكوين شخصية والاعتماد على ذاته، والاندماج مع زملائه وتعرف على المجتمع وتكوين السلوكيات الإيجابية، وتساعده على تعلم الصواب والخطأ.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

حددت وزارة التربية والتعليم الفني خطوات استعراض نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي وهي على النحو التالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني المصرية. اضغط على زر تسجيل الدخول. إدخال الرقم القومى لولي الأمر وكلمة المرور. حدد المحافظة التابع لها. اختر خانة نتيجة تنسيق رياض الأطفال. ادخل الرقم القومي لولي الأمر. لا بد من التأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح. وحدد العام الدراسي. واضغط على زر الاستعلام. ستظهر لك المدرسة تم قبول طفلك بها.

نصائح بعد الاستعلام عن النتيجة

بعد التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي قامت الوزارة بتوضيح عدة نصائح تقدمها لأولياء الأمور لابد من تنفيذها وهي تتمثل فيما يلي:

التوجه إلى البريد المصري والقيام بتسديد المصاريف الخاص بالطفل وذلك في غضون خمسة عشر يومًا بعد إعلان النتيجة.

لا بد من الاحتفاظ بوصل التسديد لتقديمه للمدرسة في حالة طلبه.

بعد معرفة النتيجة لابد من تقديم ملف الطفل إلى المدرسة التي تم قبوله فيها.

لا يمكنك تغيير مدرسة الطالب إلا بعد مرور عام دراسي واحد على الأقل.

عدم دفع أي رسوم مالية تطلبها المدرسة أو تقديم تبرعات لها.

كيفية تقديم شكوى أو مشكلة؟

إذا حدثت لك مشكلة أو تريد تقديم شكوى تتعلق بعملية نتيجة تنسيق نتيجة رياض الأطفال بالرقم القومي يمكنك من خلال ما يلي: