سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-8-2024 في محلات الصاغة

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الرياض - أحمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار النسبي في مصر، مع ختام تعاملات أمس، وذلك بعد موجة من الارتفاعات القوية في الأيام الماضية، ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب والحذر في السوق العالمية للذهب، مع انتظار المستثمرين لمزيد من المؤشرات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية، خاصة البنك الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا نسبيًا بعد ارتفاع سعر الدولار وفيما يلي أسعار الذهب في الصاغة:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 3846 جنيه مصري.

بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في مصر سعر 3356 جنيه.

أما عيار 18، فقد بلغ سعره 2884 جنيه.

في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 26920 جنيه.

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار بعد الارتفاعات القوية التي شهدها الذهب في الأيام الماضية، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية، متأثرة بعدة عوامل عالمية ومحلية، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار بعض التحركات في الأيام المقبلة، مع استمرار حالة الترقب في السوق العالمية.

سعر الذهب عالميا بالدولار

وصل سعر الذهب اليوم إلى مستوى 2397 دولارًا للأونصة، وسط تزايد الطلب عليه باعتبارة من الأصول الآمنة، وذلك بسبب ما يشهده العالم من توترات وصراعات، وكذلك نتيجة المخاوف من بطء النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، وتترقب الأسواق تأكيدات أكبر من جانب البنك المركزي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر 2024.

أول من اكتشف الذهب

كانت مصر القديمة واحدة من أقدم الحضارات التي عرفت تعدين واستخدام الذهب بكثرة، وقد أظهرت النقوش واللوحات القديمة أن المصريين القدماء كانوا يستخرجون الذهب من المناجم منذ عام 3000 قبل الميلاد، وكان يستخدم في صناعة المجوهرات والزينة.

كما طور المصريون القدماء تقنيات متقدمة لتشكيل الذهب ودمجه مع المعادن الأخرى، مثل النحاس لعمل سبائك صلبة، وقد استخدم الذهب في تغطية التماثيل والتوابيت، وفي صنع القناع الشهير لتوت عنخ آمون.