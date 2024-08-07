نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ البورسعيدي يترقب استفادته من صفقة بيع إبراهيم عادل بعد تألقه في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إبراهيم جوهر، عضو مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، أن ناديه يحق له الحصول على نسبة إعادة بيع تصل إلى 20% من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب إبراهيم عادل، في حال قرر نادي بيراميدز التخلي عن خدماته.

المريخ البورسعيدي يترقب استفادته من صفقة بيع إبراهيم عادل بعد تألقه في أولمبياد باريس

وذكر جوهر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس أن المريخ كان قد باع عادل إلى بيراميدز مقابل مليون و700 ألف جنيه، بينما يعرض الآن للبيع بسعر يصل إلى 5 ملايين دولار، نظرًا للأداء المتميز الذي قدمه في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف جوهر أن نادي المريخ كان يتوقع منذ وقت مبكر أن يصبح إبراهيم عادل من أبرز لاعبي كرة القدم على مستوى مصر والعالم، مشيرًا إلى أن عرض النادي المصري لشراء اللاعب عندما كان ناشئًا لم يكن على قدر تطلعات المريخ.

يري جوهر أن تألق عادل يعكس قدراته الكبيرة ويبرهن على صحة رؤية النادي في تقييم اللاعبين.

وأوضح جوهر أن نادي المريخ يضم العديد من اللاعبين الموهوبين، وأنه يترقب ظهورهم في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو المجلس أن النادي مستمر في دعم وتطوير اللاعبين الشباب المميزين لتعزيز مكانته في كرة القدم المحلية والدولية.

واختتم جوهر تصريحاته قائلا أن نجاح إبراهيم عادل يعكس نجاح استراتيجية المريخ في اكتشاف وتطوير المواهب، متطلعًا إلى أن يواصل النادي تقديم لاعبين مميزين يعززوا من سمعة الكرة المصرية في المحافل الدولية.