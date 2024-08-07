انت الان تتابع خبر “قفزة جديدة “سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه والريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أغسطس مع نهاية تعاملات أمس استقرار في سعره أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، بعد الارتفاع الكبير في بداية تعاملات الإثنين، حيث قفز ليكسر حاجز 49 جنيه، يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار في اجتماعه يوم الاثنين 29 يوليو 2024، والجدير بالذكر أن أعلى سعر سجله الدولار أمام الجنيه المصري هو 50.85 جنيها في مارس 2024 الماضي، بينما شهد سعر الصرف للدولار استقرار أمام العملات العربية الأخرى.

سعر الدولار اليوم مقابل العملات العربية

استقرت أسعار العملات في يوم 6 من أغسطس في ختام تعاملات أمس، ووصل سعر الدولار أمام العملات نحو الآتي:

العملة سعر الدولار الجنيه المصري 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع الريال السعودي 3,75 ريال سعودي الريال القطري 3,64 ريال قطري الدرهم الإماراتي 3,76 درهم إماراتي الدرهم الكويتي 0,31 درهم كويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصري في حالة البيع والشراء، وسجل سعره نحو الآتي:

البنك الأهلي المصري 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع بنك مصر 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع بنك القاهرة 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع بنك البركة 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع بنك قناة السويس 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع بنك كريدي اجريكول 49,21 جنيه للشراء 49,31 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 49,42 جنيه للشراء 49,52 جنيه للبيع بنك التعمير والإسكان 49,2 جنيه للشراء 49,3 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي 49,52 جنيه للشراء 49,62 جنيه للبيع

أسباب صعود سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تباينت آراء الخبراء حول ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وهذه الأسباب هي كما يلي: