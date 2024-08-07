انت الان تتابع خبر كم قيمة رسوم تجديد استمارة مركبة منتهية وكيفية التجديد.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - منصة أبشر تقدم خدمة إلكترونية تسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية استكمال الإجراءات الشكلية، كما أوضحت إجراءات الدفع وتجديد نموذج السيارة أو أي نوع من المركبات وتجديد الرخصة هي خدمة عامة لجميع المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة، من المهم الحفاظ على سلامة ظروف المرور هناك عدد من الشروط والأوراق التي يجب تقديمها لتحديث نموذج السيارة بطريقة سلسة وخالية من العوائق.

رسوم تجديد المركبة

عند تحديث نموذج السيارة أو أي نوع من المركبات سيتعين عليك دفع الرسوم المقررة من قبل الجهات المختصة وتختلف الرسوم حسب نوع السيارة وإليك أسعار بعض الرسوم:

200 ريال سعودي هي رسوم تجديد استمارة النقل الخاص ونفس الرسوم تنطبق على سيارة الأجرة أو الحافلة الصغيرة.

أما بالنسبة لرسوم تجديد استمارة القيادة الخاصة 100 ريال سعودي.

400 ريال سعودي رسوم النقل العام.

300 ريال سعودي رسوم تجديد استمارة طلب الدراجة النارية والأشغال العامة.

كيفية تجديد السيارة دون التحقق

حددت الإدارة العامة للنقل عدة خطوات لتحديث النموذج دون التحقق، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

قم بالوصول إلى منصة أبشر وحدد الخدمات الفردية. بعد ذلك عليك أن تقوم بتسجيل الدخول. إلى جانب ذلك انقر فوق دليل الخدمة. انقر فوق خدمات النقل ثم انقر فوق تجديد رخصة القيادة. في هذه المرحلة اختر نوع السيارة. انقر فوق تحديث نموذج السيارة. في النهاية يجب أن توافق على جميع الشروط والأحكام لإكمال عملية تحديث نموذج السيارة.

الشروط المطلوبة لتجديد استمارة السيارة

تتم عملية تحديث شكل السيارة في إطار شروط معينة وتسمح لك بتحديدها في النقاط التالية: