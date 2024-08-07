انت الان تتابع خبر بعد الارتفاع المفاجئ.. تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شغل سعر الذهب في مصر بال الكثيرين الذين يهتمون بهذا الأمر، خاصة بعد عدم استقرار سعر الذهب خلال الفترة الاخيرة، لذلك لجأوا إلى عملية البحث المستمرة لمعرفة الأسعار الحالية للذهب في مصر، لذلك سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بسعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 7/8/2024، بالإضافة إلى عرض سعر الجنية الذهب أيضا.

سعر الذهب في مصر اليوم

سادت حالة من الاستقرار اليوم على سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء السابع من أغسطس، بعدما كان قد اتفرج امس ارتفاع في كافة الاعيرة، تزامنا مع استقرار سعره عالميا في جميع البورصات العالمية، لذا سوف نوضح لكم وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، آخر تحديث في سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

الان سعر جرام الذهب عيار 14 قد سجل نحو 2243 جنيهًا للبيع وذلك مقابل 2229 جنيهًا للشراء.

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2875 جنيها للبيع، وذلك مقابل 2858 جنيهًا للشراء.

وقد جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2875 جنيها للبيع، وذلك مقابل 2858 جنيهًا للشراء.

وهنا وقد جاء أهم عيار من اعيرة الذهب الذي تجد نسبة الاقبال على شراءة عالية، وهو عيار 21

الذي سجل سعره اليوم نحو 3355 جنيها للبيع وذلك مقابل 3335 جنيهات للشراء.

وفي النهاية قد سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3834 جنيهات للبيع وذلك مقابل 3811 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

اما سعر الجنية الذهب عيار 21 اليوم فقد سجل نحو 26840 جنيها للبيع مقابل 26680 جنيهًا للشراء. أما عن سعر اونصة الذهب فقد سجلت اليوم 2397 دولارا للبيع مقابل 2396 دولارًا للشراء.

بهذا نكون قد عرضنا لكم اخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليو، وعرض سعرة لكافة الاعيرة، هذا وقد اتفرج استقرار ملحوظ، وذلك وفقا وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.