انت الان تتابع خبر بعد موجة من الارتفاع.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في البنوك المصرية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم ارتفاع مفاجئ في مصر بداية من يوم الأحد الماضي، حيث قفز إلى مستوى 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيه للبيع في البنوك المصرية، ثم تراجع بمقدار طفيف يبلغ خمسة قروش تقريبًا مع نهاية تعاملات أمس، وذلك وسط تقلبات تشهدها السوق المحلية والعالمية، ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم انخفاض طفيف في معظم البنوك المصرية مقارنة بموجة الارتفاع التي بدأت منذ الأحد الماضي مع بداية عمل البنوك، حيث وصل إلى 49.16 جنيه للشراء و49.26 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وهو المحدد الرئيسي لأسعار الصرف في البلاد، كما شهدت البنوك الخاصة والعامة ارتفاعات مماثلة، مع اختلافات طفيفة من بنك إلى آخر، وفيما يلي سعر الدولار اليوم:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، ليسجل تراجع بمقدار 5 قروش للشراء والبيع.

أما في بنك مصر فقد وصلت العملة الخضراء إلى 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار الأمريكي 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع ليسجل تراجع قرشين للشراء والبيع.

ووصلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

أما في بنك البركة فقد وصل سعر الدولار 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

وقد أرجع الخبراء هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين وبخاصة في موسم الإجازات، وكذلك بعض التطورات في السوق العالمية التي أثرت على أسعار العملات الرئيسية مثل سعر الريال السعودي وسعر اليورو وغيرها من العملات.

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد

إن ارتفاع سعر الدولار اليوم له تأثيرات متعددة على الاقتصاد حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الواردات، مما قد يساهم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهذا يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية، ومن ناحية أخرى قد يستفيد المصدرون من هذا الارتفاع، حيث أن الصادرات المصرية ستصبح أكثر منافسة في السوق العالمية، وهذا قد يؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، مما قد يساعد في دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر.