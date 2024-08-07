انت الان تتابع خبر خطوات استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2024 على الرسيفر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قناة الفجر هي قناة جزائرية متخصصة في عرض المسلسلات التركية حيث أنها من القنوات الفضائية الرائدة في الجزائر حيث تقدم مجموعة من البرامج والفقرات الترفيهية، حيث تقدم مسلسل المؤسس عثمان حيث بلغ عدد المشاهدين الخاصين بالقناة الملايين، كما أنها من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك شهري بالإضافة إلى إمكانية استقبال القناة على العديد من الأقمار الصناعية، كما أنها تقدم أيضا العديد من المسلسلات التاريخية وغيرها، وسوف نذكر لكم خلال السطور القليلة القادمة تردد قناة الفجر فتابعوا معنا المقال للنهاية.

تردد قناة الفجر

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية الجزائرية عن طريق كل كم القمر الصناعي النايل سات وايضا عرب سات، وذلك من خلال مجموعة من البيانات الهامة وهي على النحو التالي:

أولا تردد قناة الفجر على النايل سات، التردد 12034.

هذا بالإضافة إلى معدل الاستقطاب فهو أفقي.

كما يتم ضبط معدل الترميز على 27500.

تردد قناة الفجر على عرب سات

التردد 11034. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة الفجر على الأقمار الصناعية المختلفة

يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية: