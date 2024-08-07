انت الان تتابع خبر شو بدها شيكا.. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي عبر نايل سات وعرب سات وأسعد صغارك بأجمل مغامرات لولو والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قناة وناسة بيبي هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال الصغار قبل دخول المدرسة وبطلتها شخصية أحبها الصغار تدعى لولو ولها أخت تسمى ليكا، تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية والأناشيد التي تهدف إلى إثراء تجربة الأطفال في سنواتهم الأولى، مع التركيز على المحتوى الهادف والتفاعلي، وأصبحت قناة وناسة بيبي من أفضل قنوات الأطفال، وفيما يلي سنقدم لكم تردد القناة عبر نايل سات وعربسات.

تردد قناة وناسة بيبي

تتميز قناة وناسة بيبي بمجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة التي تجذب انتباه الأطفال ومن أشهر شخصيات القناة لولو وهي طفلة محبوبة من الجميع، وتقدم الأناشيد للصغار، وتحكي في كل أنشودة مغامرة لها وكيف استطاعت أن تتصرف، وهناك أيضًا شخصية ليكا الغيورة أخت لولو، وشخصيات مثل شيكا وشيكو، وفي كل مرة تسأل لولو الأطفال عن ماذا أخذت شيكا، حيث تعلم الصغار أسماء الأشياء والفواكه والخضروات، وفيما يلي تردد القناة عبر نايل سات:

كتابة التردد 11430.

تعيين الاستقطاب عمودي.

كتابة معدل الترميز 27500.

إدخال معدل تصحيح الخطأ ⅚.

قناة وناسة بيبي على عرب سات

يمكن لمتابعي قناة وناسة استقبالها عبر القمر الصناعي عرب سات لمتابعة ما تقدمه من محتوى مميز وأناشيد للأطفال، ولكن على الرغم من المكانة التي حصلت عليها وناسة في الآونة الأخيرة، فيجب عدم جلوس الأطفال الكثير من الساعات أمامها وتخصيص أوقات محددة للاستفادة مما توفره القناة، ويمكنكم ضبط التردد كما يلي:

كتابة التردد 11270.

تحديد الاستقطاب عمودي.

إدخال معدل الترميز 27500.

تعيين معدل تصحيح الخطأ ¾.

تثبيت وناسة لولو

يتساءل بعض الأفراد عن كيفية تحديث التردد عبر جهاز الرسيفر، حتى يتمكنوا من متابعة ما يتم عرضه عليها وبخاصة أغاني لولو، فيمكن اتباع الخطوات التالية: