انت الان تتابع خبر بعد التحديث الأخير الموارد البشرية توضح.. شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد والفئات المحددة للحصول علي الدعم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يقدم برنامج الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية من أجل توفير الدعم والمساعدة للفئات الفقيرة ذات الدخل المحدود، وذلك بناء على عدة شروط أساسية يلزم أن تتوفر في كافة الأشخاص المتقدمين للحصول على ذلك الدعم، وذلك حتى يتم توزيع الدعم بشكل صحيح وعادل على المواطنين داخل السعودية كما أنه قد قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتحديث البرنامج بحيث يشمل الفئات الأكثر حاجة للحصول على الدعم، ونشير في ذلك المقال إلى كافة التفاصيل إلى شروط البرنامج مع توضيح كيفية تحديث البيانات.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي 1446

نشير إلى أهم الشروط الأساسية لدعم برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1446:

أن يكون أصل الشخص المتقدم من السعودية وأن يكون هو يحمل الجنسية السعودية أيضا.

عدم مغادرة الأرضي السعودية والإقامة بها بشكل مستمر طوال فترة الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

عدم وجود أنواع أخرى من الدعم يحصل عليها الشخص بجانب دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

ألا يزيد دخل الفرد الشهري أو أفراد أسرته عن الحد المانع لضمان الاجتماعي.

أن يكون الشخص من الفئات المحددة للحصول على الدعم.

يلزم أن يكون الشخص يستفيد أول مرة من الدعم.

الفئات المحددة للحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي

وضحت وزارة الموارد البشرية الفئات المسموح لها بالتقديم على دعم برنامج الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

السيدات الأرامل المتزوجين من سعودي، ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية.

الأبناء الأيتام من أب وأم سعوديين.

المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لديهم عائل داخل السعودية.

الأشخاص الفقراء أصحاب الدخل المحدود الذي يقل راتبهم عن الحد المانع لبرنامج الضمان.

خطوات التقديم على دعم الضمان الاجتماعي

نشير إلى كيفية التقديم على دعم برنامج الضمان الاجتماعي الجديد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية في النقاط التالية: