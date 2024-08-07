ما هي قيمة الحد المانع في حساب مواطن؟ وشروط الحصول على برنامج الدعم

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الرياض - أحمد صلاح - حساب مواطن من برامج الدعم المهمة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفيرها للمواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون دخل ثابت أو دخل منخفض وقام بوضع حد مانع يمنع الحصول على الدعم الخاص به مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن قيمة ذلك الحد وسوف نوضحها لكم من خلال المقال التالي.

ما هي قيمة الحد المانع في حساب مواطن؟

يعتبر الحد المانع هو القيمة التي قام برنامج حساب مواطن بوضعها والتي من خلالها يتم منح المواطنين المستحقين لذلك الدعم وتقدر تلك القيمة بنحو 4000 ريال سعودي فمن يزيد دخلهم عن 4000 ريال سعودي لا يحق لهم الحصول على دعم حساب مواطن.

قيمة حساب مواطن للأفراد

يقدم برنامج حساب مواطن دعم مادي للمستحقين ولا يكون ذلك الدعم بشكل موحد، حيث يصرف ذلك الدعم وفقا لعدد الأسرة وحالتها الاجتماعية ويمكن للجميع التعرف على قيمة ذلك الدعم من خلال حاسبة مواطن وذلك عن طريق التالي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على منصة حساب مواطن.

يضغط على الحاسبة التقديرية.

يدخل البيانات الخاصة به ومنها الراتب الشهري.

يكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل عدد الأفراد.

يضغط على احسب وينتظر حتى تظهر قيمة الدعم.

شروط الحصول على دعم حساب مواطن

للحصول على ذلك الدعم قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير بعض الشروط لوصول ذلك الدعم لجميع الفئات المستحقة ونوضح لكم تلك الشروط من خلال التالي.

أولا يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يقيم داخل الأراضي السعودية.

يجب أن لا يمتلك أي عقارات أو ثروات مالية باسمه.

الحرص على أن لا يبلغ راتبه الحد المانع من حساب مواطن.

مميزات حساب مواطن

لذلك الدعم الكثير من المزايا وسوف نوضحها لكم، حيث يعتبر ذلك الدعم من أنواع الدعم المهمة التي تساعد الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض على توفير لهم حياة كريمة وتساعدهم على التخلص من الغلاء وتوفر لهم العلاج وجميع الاحتياجات الأساسية، وتساعد على التخلص من الغلاء ومقاومة الأعباء الافتصادية الثقيلة.