انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع أمس… سعر الذهب والسبائك الذهبية اليوم الأربعاء 7 / 8 / 2024 في مصر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - مع بداية تعاملات اليوم، استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024، يأتي ذلك بعد ارتفاع أمس في العيار الأكثر تداولاً، عيار 21، بنحو حوالي 25 جنيه في الجرام الواحد، وفي ظل استقرار سعر الذهب العالمي ليسجل حوالي 2397 دولار، ومن خلال السطور القليلة القادمة نستعرض أسعار الذهب اليوم لعيار 24، عيار 21، عيار 18، بالإضافة إلى أسعار الجنيه الذهب، والسبائك الذهبية بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديثات.

سعر الذهب اليوم في مصر 7 أغسطس

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقراراً ملحوظاً، وذلك بحسب شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجاء سعر الذهب بمختلف الأعيرة كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل نحو 3834 جنيهاً بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل نحو 3335 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل نجو 2875 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء

على الجانب الأخر، كانت أعلنت شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 أغسطس 2024، سجل نحو سعر 26840 جنيهاً، بينما وصلت سعر أوقية الذهب عالمياً اليوم حوالي 2397 دولاراً.

سعر السبيكة الذهب اليوم في مصر

كذلك أعلنت شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، قائمة أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة والأوزان، بدايةً من وزن 1 جرام التي سجلت نحو 3854 للجرام بدون مصنعية، وحتى وزن 100 جرام التي سجلت نحو 382500 جنيهاً وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر سبيكة الذهب اليوم 3834 جنيهاً، وزن 1 جرام بدون مصنعية.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام سجلت 9570 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرام سجلت 19140 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام سجلت 38280 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 20 جرام سجلت 76560 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 30 جرام سجلت 119050 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 50 جرام سجلت 191400 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 100 جرام سجلت 382500 جنيهاً.

أسعار مصنعية الذهب اليوم في مصر

يختلف سعر مصنعية الذهب من مكان لمكان آخر، حيث يتراوح متوسط أسعار المصنعية في محلات الصاغة بين 30 جنيهاً، وبعض الأحيان تصل إلى 65 جنيهاً، وتختلف أسعار المصنعية بحسب أعيرة الذهب، وباختلاف المحلات، وباختلاف المحافظات