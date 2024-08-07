انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس في السوق المصري والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بعد تداول الكثير من الأخبار حول ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم استقرت الآن أسعار الذهب ليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2024 في كافة الأسواق المحلية وكذلك الأسواق العالمية على الانخفاض الأخير الذي تم تسجيله بالفعل في نهاية تداولات يوم الجمعة وهي نهاية تداولات الأسبوع، لذلك بدأ الكثير من المواطنين بالتساؤل عن أسعار الذهب اليوم في مصر وهل بالفعل سيتم الذهب في الارتفاع أم ستنخفض قيمته مقابل سعر الدولار وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

توقعات أسعار الذهب اليوم لعام 2024 في الأسواق

من الناحية الأخرى تأتي كافة البيانات الخاصة من رئيس بنك الاحتياطي الذي أضاف قائلاً أن أسعار الفائدة المطروحة يتم خفضها في شهر سبتمبر المقبل إذا تتبع الاقتصاد الأمريكي مساره المتوقع.

كما انخفاض سعر الفائدة؛ فقد يقلل بالفعل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصل وهو الذي يدعم زيادة عمليات الشراء وجاءت الاسعار على النحو التالي:-

سجل سعر الذهب عيار 24 ما يقرب من 3806 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 سجل 3330 جنيها.

وسعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 2855 جنيهًا.

أما سعر الجنيه الذهب اليوم سجل ما يقرب من 26640 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم المسجل في السوق العالمية