نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تلتقي الجمهور السوري في أمسية "ورود الدار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجدد شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم لقائها مع الجمهور في الجمهورية العربية السورية ضمن حفل جماهيري بمدينة دمشق في مجمّع دمّر الثقافي المسرح المكشوف مساء يوم 23 أغسطس 2024 الجاري، متعاونه في تنظيمها مع شركة "مومنتس افانتس".



منشور نجوى كرم

وقد أكدت نجوى كرم اشتياقها الدائم والمستمر للجمهور السوري، من خلال تدوينة كتبتها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيها: "يا سوريا قديش كنتِ وبعدِك وبتبقى أحلى صدى لكل فنان.. وإلي أنا بالذات.. أمسية "ورود الدار" بتجمعنا سوابتاريخ 23 آب 2024 بمجمّع دمّر الثقافي المسرح المكشوف".



ويأتي اللقاء الجديد بالجمهور السوري بعد أن عامين من لقائها الأخير مع الجمهور السوري بعام 2022 والذي رحب عبر وسائل التواصل الإجتماعي باللقاء المتجدد هذا العام من خلال تفاعله مع هاشتاق نجوى كرم في سوريا الذي انطلق مع أول إعلان عن إحياء الحفل.

آخر أعمال نجوى كرم

جدير بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم، كانت أغنية يلعن البعد، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



أغنية يلعن البعد، لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات.

وجاءت كلمات أغنية يلعن البعد كالآتي: متوعد ضُمَّك ضَمِّة كسّر فيها ضلوعَكْ، اقطع أنفاسك تا بكّيك وشوف دموعك، حتى تتعلم شو يعني منّك تحرمني يي وتحرّم، تبعد عن حضني وتتطوّل برجوعك، يلعن البُعد، يلعن الجفا، وفراق البيّهِدّ الحيل، عـ بعدك أنا ببقى مش أنا، وبحسّ بخنقة وبويل.