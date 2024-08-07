نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بنفيكا البرتغالي يجدد تعاقده مع أنخيل دي ماريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بنفيكا البرتغالي عبر موقعه الرسمي عن تجديد تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، حيث انتهى عقده القديم بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع الأسطورة الأرجنتينية على عقود التجديد للفريق البرتغالي مساء أمس، حتى يونيو 2025.

بنفيكا يعلن تجديد عقد الأرجنتيني دي ماريا

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى دخول إنتر ميامي الأمريكي، والذي يضم ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مفاوضات مكثفة لضم دي ماريا، ولكن رغبة اللاعب حسمت الصفقة.

وانضم اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عامًا إلى صفوف بنفيكا عام 2023 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وشارك أنخيل دي ماريا مع فريقه البرتغالي الموسم الماضي في 47 مباراة أحرز خلالهم 16 هدف وصنع 13 تمريرة حاسمة.