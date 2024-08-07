‏وكالة الأنباء الإيرانية: تجهيز المناطق الشرقية في إيران بأجهزة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة الأنباء الإيرانية، بتجهيز المناطق الشرقية في إيران بأجهزة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.