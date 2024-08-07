عاجل:- السلطات الأمريكية تتهم باكستانيًا بالتخطيط لاغتيال شخصيات بارزة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء عن محاولة تجنيد رجل باكستاني لاغتيال شخصيات أمريكية بارزة، من بينها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، دونالد ترامب.

جاءت هذه المعلومات بعد تحقيقات مكثفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية.

تفاصيل القضية

المشتبه به: الرجل الباكستاني المدعو آصف ميرشانت، البالغ من العمر 46 عامًا، الذي تم اعتقاله في يوليو الماضي.

الارتباط بإيران: تشير التقارير إلى أن ميرشانت مشتبه في ارتباطه بإيران، وقد سعى إلى تجنيد أفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ المؤامرة.

الهدف

يُعتقد أن الأهداف الرئيسية للمؤامرة كانت شخصيات بارزة من ضمنهم دونالد ترامب، ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على يد الولايات المتحدة في عام 2020.

التطورات

الإحباط المبكر للمؤامرة

تم إحباط خطة ميرشانت قبل تنفيذ أي هجوم بفضل تدخل أحد الأفراد الذين اتصل بهم، الذي أبلغ السلطات وأصبح مخبرًا سريًا.

تحقيقات FBI

يعتقد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب، الذي وافق على تنفيذ الضربة الجوية ضد سليماني، كان من بين الأهداف المقصودة.

البيان الرسمي

أوضح المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، أن وزارة العدل تعمل على مواجهة محاولات الانتقام الإيرانية منذ سنوات، وأن التحقيقات لم تجد أي دليل على صلة ميرشانت بمحاولة الاغتيال التي حدثت في بنسلفانيا الشهر الماضي.

ردود الفعل

إيران:

نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".

ترامب:

تعرض ترامب لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في بنسلفانيا الشهر الماضي، لكن التحقيقات لم تربط بين الحادثين مباشرة.

تواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها لضمان عدم وجود تهديدات أخرى مشابهة، بينما يراقب العالم تطورات القضية وتأثيرها على السياسة والأمن في الولايات المتحدة.