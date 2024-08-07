وصفات طبيعية لتوريد الخدود بأٌقل تكلفة وبنتيجة خيالية وداعا للمستحضرات الكيميائية

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الرياض - أحمد صلاح - أظن أنه لا توجد فتاة في العالم لا تبحث عن وصفات طبيعية لتوريد الخدود، حيث جميع الفتيات يريدون الحصول على خدود وردية وبشرة نضرة، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الماسكات المستخدمة لتوريد بشرة الوجه، من أهمها ماسك الصبار والعسل، ماسك الافوكادو، ايضا ماسك الموز والبرتقال الذي يعطي نتيجة فعالة في توريد بشرة الوجه، وسنتحدث باستفاضة خلال هذا المقال عن هذه الماسكات.

ماسك الصبار والعسل

يعطي ماسك الصبار والعسل نتيجة فعالة في توريد بشرة الوجه، ويتم تحضيره بتطبيق الآتي:

أولا نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة من الصبار، وملعقة من العسل، ونقوم بخلطهم جيدا.

ثانيًا نقوم بوضع المزيج على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك الأفوكادو

يعتبر ماسك الأفوكادو واحد من أهم الماسكات الطبيعية المستخدمة في الحصول على بشرة وردية ونضرة، وأيضا خطوات تحضير الماسك بسيطة وليست معقدة، وتأتي على النحو التالي:

الخطوة الأولى هي مزج نصف ثمرة من الأفوكادو المهروس مع ملعقة كبيرة من الزبادي، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من العسل.

نقوم بخلط المزيج جيدًا نحصل على خليط متجانس.

وفي النهاية نقوم بتطبيق الماسك على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله بالمياه الدافئة.

ماسك الموز والبرتقال

يتم استخدام الموز والبرتقال في تحضير أفضل ماسك لتوريد بشرة الوجه، والحصول على نضارة رائعة، وبالنسبة لخطوات تحضير الماسك فهي كما يلي: