انت الان تتابع خبر رطبي على قلبهم في حر الصيف وأعملي مهلبية المانجو اللذيذة بمكونات بسيطة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد المهلبية من وصفات الحلويات السهلة واللذيذة التي تتميز بمذاق رائع خاصةً عند إضافة نكهات مختلفة حيث يمكنك عمل مهلبية بالشوكولاتة وأيضا مهلبية بالفاكهة كما يمكنك عمل المهلبية بالمانجو حيث أن المانجو من الفاكهة المحببة لدى الجميع لذا سوف نتعرف على طريقة تحضير مهلبية المانجو اللذيذة بمكونات اقتصادية متوفرة في كل منزل وسوف تحصلين على مذاق رائع ينال إعجاب الجميع لذلك سوف نتعرف على جميع خطوات تحضير هذه الوصفة تابع لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ما هي مكونات المهلبية بالمانجو

لعمل المهلبية بالمانجو اللذيذة لابد من توفير جميع المكونات اللازمة لإعداد هذه الوصفة وهي على النحو التالي:

4 كوب من الحليب الطازج.

2 كوب من عصير المانجو.

ربع كوب من كريمة الطهي حلويات.

ربع كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من النشا.

مكونات للتزيين

نصف كوب من جوز الهند.

مكعبات من المانجو الطازجة.

مكسرات.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

خطوات تحضير مهلبية المانجو

لكي تتمكن من تحضير مهلبية المانجو بطريقة سهلة وبسيطة والحصول على مذاق رائع يجب إتباع الخطوات التالية: