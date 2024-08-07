انت الان تتابع خبر “برابط مباشر” خطوات تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن 1446 وأبرز شروط الاستحقاق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد تقديم الاعتراض على حساب المواطن خطوة مهمة للمستفيدين الراغبين في تعديل قرارات الدعم بعد صرفه، سواء كان ذلك لاعتراضهم على أهلية استحقاقهم أو مبلغ الدعم المقدم، ومن الجدير بالذكر أن منصة حساب المواطن توفر إجراءات إلكترونية سهلة لتقديم الاعتراض ومتابعته بسهولة، وذلك بعد توفر بعض الشروط الأساسية لذلك.

الشروط المطلوبة لتقديم اعتراض الأهلية

أهلية حساب المواطن للعام 1446 تتطلب شروط يجب أن تتوفر في المستفيد حتى يستطيع الاستفادة من الدعم، والشروط كما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويعيش في البلاد بشكل دائم.

ألا يكون المستفيد مقيمًا في دار إيواء أو في سجن.

يكون لديه برنامج حساب المواطن حساب بنكي مفعل لكي يتم صرف الدعم المستحق له.

يكون المتقدم حسن السمعة.

ألا يكون لديه أي سوابق جنائية تتعلق بالنزاهة أو الشرف.

ألا تكون هناك أي ممتلكات أو أصول قيمة، وإلا فلن يتم قبول المستفيد في برنامج دعم حساب المواطن.

تقديم كافة الوثائق والأوراق التي تثبت استحقاق المستفيد للدعم.

التحقق من دقة المعلومات المقدمة ومقارنتها مع الجهات المعنية.

يتم استبعاد الطلب الذي يحتوي على تلاعب في المعلومات.

كيفية التقدم بالاعتراض على قيمة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

إذا كنت تريد الاعتراض على مبلغ الدعم بشكل محدد إذا تم صرف مبلغ أقل من استحقاقك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

اختر خيار “تقديم اعتراض”.

تأكد من أن تاريخ الصرف لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإيداع، ولا يجوز تقديم أكثر من اعتراضين على نفس الدفع.

تحديد نوع الاعتراض.

التأكد من النقاط التالية قبل تقديم الاعتراض: (الإجمالي المعلن للدخل، مبلغ الاستحقاق حسب الحاسبة التقديرية، العدد المؤهل حسب الأعمار).

بعد تحديد نوع الاعتراض، قم بالضغط على “إرسال” لإتمام العملية.

رابط تقديم الشكوى بشأن الأهلية في برنامج حساب المواطن

يمكن تقديم اعتراض على الأهلية في حساب المواطن عبر الرابط الرسمي المباشر الخاص بالبرنامج الذي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنه، مع تضمين الخطوات اللازمة لتقديم الاعتراض، والتي سيتم عرضها كما يلي: