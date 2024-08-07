نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يجدد عقد معلول لمدة موسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يجدد عقد معلول لمدة موسم



وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن النادي اتفق مع معلول على تجديد عقده لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر بأن معلول سيحصل على راتب مليون و100 ألف دولار مقابل التجديد على العقد لمدة موسم.

وأشار المصدر إلى أن إعلان التجديد لمعلول سيكون خلال الساعات المقبلة بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل.