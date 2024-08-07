أخبار اليمن : تحذيرات وإنذار مبكر.. أمطار رعدية في 6 محافظات يمنية

تحذيرات وإنذار مبكر.. أمطار رعدية في 6 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة المصحوبة بالعواصف الرعدية تصاحبها رياح هابطة وتساقط حبات البرد على مرتفعات وسواحل تهامة ومحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب وأجزاء من ذمار وتعز.

ويتوقع كذلك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، الضالع ولحج وأمطار متفرقة على محافظات الجوف ومأرب، البيضاء، مرتفعات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الحديدة: 95.9ملم، حجة: 30.5، ذمار: 22.4، المحويت: 19، صنعاء: 19.5، ريمة: 16.6، إب: 15.1ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة حضرموت.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.

