نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. سامو زين يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم سامو زين، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا اليوم فيالساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال سامو زين

يذكر أن آخر أعمال سامو زين أغنية "القبول نعمه" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية “القبول نعمة”

القبول نعمه

وانت القبول عندك زياده حبتين

كل حاجة طِعمة

تستاهل الواحد يحبك مرتين

كل يوم أحلى

حد يقولي الجمال ده ألاقي زيه فين

عيني عالسحله

اللي اتسحالها قلبي من اول يومين

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع

العيون طلقه

مين بس يقدر عالجمال ده قولي مين

اه يا ليله زرقا

كان قلبي في الشمال حركتو لليمين

بالراحة عليا

انا مش قد الدلع ده كله عالعموم

حظي في ايديا

منا مش هشوف زي القمر ده كل يوم

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع