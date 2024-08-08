بورفؤاد يواجه غزل المحلة وديا استعدادا للموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد نظيره غزل المحلة في المباراة الودية التي تجمع بينهم عصر غدا الجمعة في إطار الاستعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

بورفؤاد يواجه غزل المحلة وديًا

ومن ناحية أخري؛ يواجه فريق غزل المحلة نظيره فريق كابسي عصر اليوم الخميس في مباراة ودية تجمع بين الفريقين على ملعب نادي كابسي.

ويستعد الفريق المحلاوي لانطلاقه الموسم الجديد من خلال معسكره المغلق المقام في بورسعيد باقامة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للمنافسة بالدوري.

يأمل الجهاز الفني المحلاوي في تجهيز اللاعبين الجدد فنيا وبدنيا من خلال فترة الاعداد والذي شملت اربعة مراحل وخوض مباريات ودية.