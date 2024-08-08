نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يكتسح مصر بسداسية نظيفة ويتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب المغرب ببرونزية أولمبياد باريس بعد الفوز الكبير أمام منتخب مصر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "لا بوجوار".

أحداث مباراة مصر والمغرب بأولمبياد باريس 2024

سجل عبد الصمد الزلزولي أول أهداف اللقاء لصالح المغرب في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني لصالح المغرب في الدقيقة 26، بعد عرضية من عبد الصمد الزلزولي من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رحيمي برأسية رائعة، لم يتمكن الحارس حمزة علاء من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز بلال الخنوس التقدم بالهدف الثالث لصالح المغرب في الدقيقة 51، بعد تمريرة من عبد الصمد الزلزولي إلى زميله الخنوس الذي توغل بالكرة إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس حمزة علاء.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع لصالح المغرب والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 64، بعد تمريرة من أخوماش إلى رحيمي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع أكرم نقاش أن يسجل الهدف الخامس لصالح المغرب في الدقيقة 73، بعد عرضية أرضية من سفيان رحيمي من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها نقاش بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس حمزة علاء.

وتمكن أشرف حكيمي من تسجيل الهدف السادس لصالح المغرب في الدقيقة 87، بعد ركلة حرة، نفذها حكيمي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

