نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سفيان رحيمي يكوي شباك مصر بالهدف الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، هدف المغرب الرابع الذي أحرزه رحيمي ببراعة في شباك حمزة علاء وقهر به منتخب مصر.

أهداف المغرب في شباك مصر

شهدت الدقيقة 23 هدف أول بأقدام عبد الصمد الزلزولي من عمر الشوط الأول.

وأردف سفيان رحيمي بثاني أهداف المغرب ضد مصر في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 51 سجل اللاعب بلال الخنوس الهدف الثالث من عمر المباراة.

وزاد سفيان رحيمي من معاناة مصر بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة.

ودخل منتخب المغرب بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أكرم نقاش، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي.

خط الوسط: أسامة تارجالين، ريتشاردسون، بلال الخنوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي.

بينما دخل مصر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.