نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ناسه يعزي العقيد معتز اللهيبي في وفاة جدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الأستاذ محمد ناسه، نائب رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، بخالص العزاء للعقيد معتز اللهيبي الضابط بالقوات المسلحة في وفاة جدته لوالدته، سائلا المولى عز وجل، الرحمة والمغفرة للفقيدة.

كما يتقدم “ناسه” بالعزاء للأستاذ وليد جمعة والاستاذ وائل جمعة والحاج جمعة أنور المدير العام بالبنك الزراعي سابقا.

وأعرب محمد ناسه، عن حزنه لرحيل الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.