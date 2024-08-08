نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تختتم فعاليات الدورات الصيفية بمكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، فعاليات الدورات الصيفية التي تنظمها إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالفرع، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وجمعيات العناية بالقرآن الكريم، وجمعيات القيم الدينية وإقامة الشعائر، حيث استمرت على مدار شهرين طيلة فترة الإجازة الصيفية.

وتضمنت 279 من البرامج والمسابقات الإثرائية التي نُفذت بمساجد وجوامع المنطقة وعبر البث المباشر، شملت حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودورات تصحيح التجويد والتلاوة، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، ومجموعة متنوعة من الدورات الدعوية والتثقيفية والتربوية وغيرها الكثير من البرامج، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من الشباب والشابات والطلاب والطالبات وكبار السن والجاليات.

وتأتي هذه البرامج ضمن الأنشطة الصيفية التي ينفذها الفرع في مختلف محافظات المنطقة؛ للحث على طلب العلم النافع، واستثمار أوقات الإجازات فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم