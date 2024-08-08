انت الان تتابع خبر مديرية المرور العامة توضح.. رابط سداد غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يشغل بال الكثير من المواطنين العراقيين عن كيفيا الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني، حيث قدمت الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة طريقة تسهل على المواطنين التعرف على المخالفات من المنزل وتغنيهم من زيارة مقر إدارة المرور ويتجنبون من التعرض لدفع غرامات إضافية نتيجة التأخير على سداد المخالفات، ومن خلال مقالنا سوف نساعدكم في الوصول إلى قيمة الغرامات وسدادها بشكل سهل وبسيط، تابعوا السطور التالية.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

وفرت وزارة الداخلية العراقية منصة أور الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية، إضافة إلى ذلك فإنه يمكن سداد قيمة المخالفات عبر المنصة، كما أنها تقدم الكثير من الخدمات الحكومية الأخرى التي يكثر الطلب عليها، وللاستعلام عن مخالفات المرور لابد من إتباع الإرشادات التالية:

يتم التوجه نحو بوابة أور الإلكترونية.

ثم الضغط فوق علامة تبويب الخدمات الرقمية.

تحديد خدمات المرور.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية.

إدخال الرقم الألماني الخاص بالسيارة.

ثم الضغط على زر عرض التفاصيل.

سيتم عرض الغرامات المسجلة على صاحب المركبة اللازم سدادها في أسرع وقت.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

وفي إطار الحديث عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني، فقد وفرت وزارة الداخلية العراقية موقع آخر للاستعلام عن المخالفات عبر شبكة الإنترنت، وذلك بإتباع الخطوات التالية: