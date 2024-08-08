التسجيل في منفعة دخل الأسرة بعمان حسب الشروط المطلوبة

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الرياض - أحمد صلاح - منفعة دخل الأسرة بعمان، تقدم الحكومة العمانية منحة مادية للأسر الفقيرة التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وذلك بهدف توفير دخل لهم يعينهم على تحمل الأعباء المادية التي تثقل كاهلهم وتعسر معيشتهم، وقد حدد صندوق الحماية الاجتماعية الفئات المستحقة للحصول على الدعم كما أوضح كيفية التقديم للاستفادة من منفعة دخل الأسرة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة التسجيل والشروط المطلوبة.
التسجيل في منفعة دخل الأسرة بعمان
يمكن لأي مواطن من الفئات المستحقة أن يستفيد من منفعة دخل الأسرة بعمان وأن يقوم بتقديم طلبه والتسجيل عبر الانترنت وسيتم النظر في طلبه والتأكد من استحقاقه للدعم وانطباق الشروط عليه ومن ثم البدء بصرف مبلغ المنحة له، والمستحقين وفقا لبيان صندوق الحماية الاجتماعية هم المطلقات والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وللتقديم اتبع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع صندوق الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من قائمة منافع الحماية الاجتماعية الموجودة بالصفحة الرئيسية اضغط على “منفعة دعم دخل الأسر”.
- سيتم تحويلك الى صفحة الخدمة للاطلاع على التفاصيل قيمة المنفعة وشروط الاستحقاق وطريقة التقديم.
- في الموعد المحدد من قبل الصندوق قم بالدخول للخدمة وقدم طلبك عبر ادخال البيانات المطلوبة.
شروط استحقاق منفعة دخل الأسرة بعمان
للاستفادة من منحة منفعة دخل الأسرة بعمان لابد أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط التالية :
- أن يكون عماني الجنسية ومقيم داخل الأراضي العمانية بصفة دائمة.
- أن يقدم ما يثبت سوء أوضاعه المالية وحاجته للدعم.
- ألا يكون مستفيد من برامج دعم أخرى تقدمها الحكومة.
- وجوب صحة ودقة البيانات والمعلومات الموجودة باستمارة التقديم.
- ألا يكون ضد المتقدم أي قضايا تعيق حصوله على المنحة.