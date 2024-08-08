انت الان تتابع خبر التسجيل في منفعة دخل الأسرة بعمان حسب الشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - منفعة دخل الأسرة بعمان، تقدم الحكومة العمانية منحة مادية للأسر الفقيرة التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وذلك بهدف توفير دخل لهم يعينهم على تحمل الأعباء المادية التي تثقل كاهلهم وتعسر معيشتهم، وقد حدد صندوق الحماية الاجتماعية الفئات المستحقة للحصول على الدعم كما أوضح كيفية التقديم للاستفادة من منفعة دخل الأسرة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة التسجيل والشروط المطلوبة.