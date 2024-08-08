د. مصطفى ثابت يعزي العقيد معتز اللهيبي في وفاة جدته

وأعرب الدكتور مصطفى ثابت، عن حزنه لرحيل الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، بخالص العزاء للعقيد معتز اللهيبي الضابط بالقوات المسلحة في وفاة جدته لوالدته، سائلا المولى بالرحمة والمغفرة للفقيدة.

محمد يوسف

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