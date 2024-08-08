نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح "العقد اللولي".. حماقي يطرح "ليلي طال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها النجم محمد حماقي، أطلق موخرًا أحداث أعماله الغنائية وهي “ليلي طال” من ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل أسم «هو الأساس»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

وأغنية “ليلي طال” لـ حماقي، جاءت بالتعاون مع كلمات الشاعر تامر حسين وعزيز الشافعي، وألحان تميم، وجيتار مصطفى أصلان.

وروج محمد حماقي لأحدث أعماله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: “استنوا 3 أغاني جديدة العقد اللوبي، وتخسرني، وليلي طال، من ألبوم هو الأساس، بكره الخميس الساعة 4 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

آخر أعمال محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.