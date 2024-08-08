رابط مباشر.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1446 للمعلمين بالسعودية

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الرياض - أحمد صلاح - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء التسجيل لاختبار الرخصة المهنية لعام 1446 في المملكة العربية السعودية، والذي يستهدف المعلمين والمعلمات العاملين في المملكة، ويعد هذا الاختبار خطوة أساسية لدخول مجال التعليم، وتم فتح باب التسجيل للفئة التي لم تشارك في الاختبارات من قبل اعتبارًا من الأحد 4 أغسطس 2024، بينما يمكن للفئات الأخرى التسجيل بدءًا من الأحد 18 أغسطس 2024، ونستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل حول متطلبات وخطوات التسجيل إلكترونيًا.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1446

يمكنك التسجيل لاختبار الرخصة المهنية من خلال الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

اختيار “اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية”.

الضغط على “التسجيل في نظام الرخص المهنية”.

سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بك.

أدخل بياناتك في منصة “أبشر” (الاسم وكلمة المرور) ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

ستتلقى رمز تأكيد على جوالك، قم بإدخاله واضغط على “متابعة”.

سيظهر لك الملف الشخصي، اضغط على “اختبارات”.

اختر بين “الاختبار العام” و”اختبار التخصص” واضغط على “سجل الآن”.

اختر المدينة و توقيت الاختبار المناسب لك، وستُعرض عليك طرق السداد بعد تحديد الموعد.

بعد إتمام عملية السداد، سيتم تسجيلك بنجاح.

شروط التقديم على اختبار الرخصة المهنية 2024

هناك عدة شروط يجب توافرها للتقديم على اختبار الرخصة المهنية 2024 في المملكة العربية السعودية، وهي:

يجب اجتياز الاختبارين العام والتخصص.

يجب دفع كافة رسوم اختبار الرخصة المهنية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المعتمدة.

تناولنا في هذا المقال كافة التفاصيل حول كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1446 للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، والشروط اللازم توافرها في المتقدمين.