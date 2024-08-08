نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حرارة مياه المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا مهددًا بالخطر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوياتها منذ 400 عام، فمنذ عام 2016، شهد هذا الحاجز الذي يضم أكبر شعاب مرجانية في العالم تبييضًا هائلًا للشعب المرجانية خلال خمسة فصول صيف، بتحول أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض بسبب الإجهاد الحراري مما يعرضها لخطر أكبر للموت.

ويعد الحاجز المرجاني، أكبر نظام بيئي حي في العالم، حيث يمتد لمسافة 2400 كم قبالة ساحل ولاية كوينزلاند شمال أستراليا.. حيث عكف علماء -وفقًا لرويترز- من مختلف الجامعات الأسترالية على الحفر في عينات من الشعاب المرجانية، وحللوا تلك العينات لقياس درجات حرارة المحيط في الصيف، كما استعانوا ببيانات السفن والأقمار الصناعية منذ نحو 100 عام، وخلصت البحوث إلى أن درجات حرارة المحيط كانت مستقرة لمئات السنين، قبل أن ترتفع تدريجيًا منذ عام 1900 نتيجة لتأثير البشر.

ومنذ عام 1960 إلى عام 2024، لاحظ الباحثون ارتفاعًا سنويًا متوسطًا في درجات الحرارة في الفترة من يناير إلى مارس من كل عام بمقدار 0.12 درجة مئوية (0.22 درجة فهرنهايت) لكل عقد.

وأظهرت البحوث أن هذه الفصول الخمسة كانت من الأكثر دفئًا في القرون الأربعة الماضية