نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: جاري إصلاح خط الطرد الرئيسي بمنطقة داير الناحية بالكونيسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي بشارع داير الناحيه قطر ٥٠٠ الخاص بمحطة صرف الكونيسة.

وأضافت محافظة الجيزة، أنه جاري استكمال الأعمال مع التواجد الميداني لأجهزة الحي لحين الانتهاء منها لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة، أنه فور الإصلاح سيتم إعادة وضخ المياه مرة آخرى خلال أسرع وقت ممكن.

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