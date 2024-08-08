نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريات "الصحفيين" تثمن توجيهات الرئيس بالإفراج عن 600 محكوم.. وتطالب بإدراج الزملاء المحبوسين في القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.

وطالبا اللجنة بإدراج أسماء الصحفيين المحكوم عليهم سواء كانوا نقابيين، أو غير نقابيين ضمن قائمة العفو، وطالبت اللجنة بإدراج أسماء المحكوم عليهم من سجناء الرأي ضمن القائمة.

وكررت اللجنة طلباتها الدائمة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، ومن بينهم المحبوسون احتياطيًا لفترات تخطت فترة الحبس الاحتياطي القانونية.