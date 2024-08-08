انت الان تتابع خبر تعرف على حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - في الساعات القليلة الماضية بدأت مؤشرات البحث ترتفع من قبل الكثير من المواطنين عن زيادة المعاشات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد لعام 2023، حيث انتشرت الكثير من الأخبار حول وجود زيادات جديدة في معاش المتقاعدين، ومن الناحية الأخرى يسعى الصندوق دائمًا لتوفير كافة الفرص المتاحة للمواطنين وذلك لتوفير كافة المعلومات المطلوبة بهم التي تخص المعاش حتى يكون جميع المواطنين على دراية تامة بكامل الرواتب الخاصة بهم، وكذلك الزيادات المطروحة إن أُعلن ذلك.

زيادة المعاشات لمتقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد لعام 2024

قامت الحكومة المغربية بالإعلان عن بعض الأخبار الهامة التي تخص كافة المواطنين وتحديدًا فئة الموظفين المتقاعدين، حيث قررت الحكومة زيادة معاشات المتقاعدين للصندوق المغربي، حيث من المقرر أيضًا أن يتم صرف هذه المعاشات بداية من يوم 25 إلى يوم 26 من كل شهر ميلادي محدد.

تم بالفعل تحديد هذه الفترة لحصول الموظفين على رواتبهم بشكل سلس وبسيط، كما سيتم فرض زيادات جديدة خلال هذا الشهر الحالي ولكن لم تقم الحكومة بالتصريح عن القيمة الخاصة بالزيادة في المعاشات المحددة.

الاستعلام عن رواتب الموظفين

يمكن أيضًا لكافة الموظفين الاستعلام عن رواتبهم ولكن باتباع عدة نقاط هامة تتلخص في الآتي: