انت الان تتابع خبر اعمليها مع كل وجبة.. طريقه عمل سلطه الكلوسلو فى البيت زى بتاعت المطاعم بالظبط بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - اشتهر الكلو سلو بشكل كبير في المطاعم السورية حيث دائمًا ما يقدمه المطبخ السوري بشكل مميز كأحد السلطات التي تقدمه مع الأطعمة السورية الشهيرة، حيث يدخل في الكلو سلو العديد من أنواع الخضروات المختلفة بالإضافة إلى صوص المايونيز المميز الذي يجعل السلطة لها مذاق رائع ومختلف عن غيره، لذلك يمكن عرض طريقه عمل سلطه الكلو سلو في المنزل من أجل إعداد السلطة السورية المميزة في المنزل وتقديمها للأسرة بالشكل المناسب.

طريقه عمل سلطه الكلو سلو

استطاعت سلطة الكلو سلو أن تحظى بشهرة كبيرة في المطاعم العربية المختلفة بعدما قدمها لنا المطبخ السوري بشكل مميز وبطريقة إعداد سهلة مع استخدام مكونات مختلفة من الخضروات والصوصات المميزة، حيث يمكن عرض مكونات وطريقة إعداد الكلو سلو من خلال التالي:

أولًا: المكونات

2 كوب ملفوف أخضر وأحمر.

2 جزر كبير الحجم.

6 ملاعق مايونيز.

6 ملاعق سكر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

كوب واحد زبادي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

عصير ليمون.

ثانيًا: طريقة التحضير