طريقه عمل الارز باللبن بوش مكرمش بأسرار محلات الالبان بخطوات بسيطة وطعم روعه

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الرياض - أحمد صلاح - يوجهن السيدات في المنزل مشكلة إعداد الأرز باللبن بالشكل الذي يتم تقديمه في المطاعم المختلفة، حيث دائمًا ما يأخذ الأرز باللبن في المطاعم الشكل متماسك المميز بالإضافة إلى المذاق الرائع، لذلك يمكن عرض طريقه عمل الارز باللبن بوش مكرمش كما يتم إعداده في المطاعم المختلفة من أجل تقديمه للأسرة والضيوف في المنزل بشكل مميز ورائع، وهو ما يمكن عرضه في القادم.

طريقه عمل الارز باللبن بوش مكرمش

الأرز باللبن واحد من أطباق الحلويات التي يمكن تناولها بعد الطعام من أجل تسهيل عملية الهضم ومن ثم ترطيب المعدة بعد تناول وجبة دسمة صعبة الهضم، حيث يمكن عرض خطوات إعداد الأرز باللبن وأهم المكونات الخاصة بتحضيره في المنزل من خلال التالي:

أولًا: المكونات

كيلو أرز.

كيلو ونصف حليب.

كمية مناسبة من السكر.

2 ملعقة نشا كورن فلور.

ربع كوب ماء.

فانيليا.

مكسرات وجوز الهند.

ثانيًا: خطوات التحضير