أقوى ماسك لشد البشرة وإزالة التجاعيد في أسبوع ستصبح بشرتك مثل الأطفال

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الرياض - أحمد صلاح - عندما يتقدم الإنسان في العمر تصبح البشرة مترهلة وفاقدة للمرونة والحيوية والسبب في ذلك هو نقص إنتاج الكولاجين بالبشرة، وتبحث العديد من السيدات عن طرق طبيعية أمنة للحصول على بشرة مشدودة ومشرقة بدلا من المستحضرات التجميلية غالية الثمن، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك لشد البشرة وإزالة التجاعيد في أسبوع.

ماسك لشد البشرة وإزالة التجاعيد

يمكنك الآن الحصول على بشرة صافية ومشرقة وخالية من التجاعيد بمكونات من البيت تابعي السطور التالية:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة دقيق أرز.

ملعقة نشا.

ملعقة دقيق حمص.

ملعقة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع دقيق الأرز مع النشا ودقيق الحمص في بولة عميقة ونضيف العسل والزبادي ونقلب المكونات.

عندما نحصل على قوام كريمي خالي من أي تكتلات نغسل البشرة بالماء الدافئ ونوزع الماسك عليها.

يترك لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف ويفرك بحركات دائرية ويشطف بالماء البارد وندهن أي كريم مرطب.

هذا الماسك يساعد على تفتيح البشرة لأنه يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة مشدودة مثل الأطفال.

يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة.

ماسك الشوفان والحليب للبشرة

يساعد هذا الماسك على إزالة الجلد الميت وبالتالي تصبح البشرة بيضاء وخالية من أي مشاكل ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة شوفان مطحون.

2 ملعقة حليب.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

ملعقة زيت لبان الذكر.

طريقة التحضير والاستخدام: