كيراتين طبيعي منزلي هيخلي شعرك الخشن ناعم زي الحرير بدون استخدام مواد كيميائية ضارة 

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر الخلطات الطبيعية المستخدمة في تنعيم الشعر وفرده من الحلول التي من الممكن أن تعتمد عليها كل فتاة تعاني من مشكلة تجعد الشعر، لذلك تأتي الخلطات الطبيعية لتكون هي الخيار الأمثل للتخلص من مشكلة صعوبة تسريح الشعر والتخلص من أي تشابكات قد تعوق تسريحه.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

لكي تكسبي شعرك النعومة والحيوية واللمعان من الممكن أن تستخدمي أفضل خلطة طبيعية لتنعيم شعرك والتخلص من خشونته، ويمكن إزالة التجاعيد والهيشان من خلال استعمال خليط النشا والذي يعد من افضل الخلطات المعززة لنعومة الشعر وفيما يلي نذكر مكونات الخليط.

مكونات خلطة النشا

خلطة النشا تعد من أقوى خلطات فرد الشعر الطبيعية التي يمكن أن تستعمل على الشعر فتمنحه إطلالة أكثر تألقا وجاذبية، ويسهل عمل هذا الخليط لعلاج تجاعيد ومشكلات الشعر التألف، وعبر ما يلي نوضح أهم مكونات علاج تجاعيد وخشونة الشعر

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من اي مرطب.

ملعقة كبيرة من كريم الشعر المرطب.

خطوات التحضير

يتم عمل خليط بين المرطب وبقية المكونات ما عدا النشا.

بعد خلط المكونات يمكنك أن تضيفي النشا بالتدريج حتى يتجانس الخليط تمامًا.

يتم تطبيق الخليط على الشعر من ربع إلى نصف ساعة.

يغسل الشعر بعد تطبيق الخليط بالماء والشامبو الطبيعي.

يفضل استخدام الخليط عدة مرات على الشعر حتى يصبح مفرود وأكثر لمعان.

خلطة تنعيم الشعر وفرده بالخميرة

خلطة الخميرة تعد من الخلطات الفعالة والمميزة التي يمكن ان تستخدم للعناية بالشعر، ويمكن أن تستخدم تلك المكونات الآتية حتى يتم تحضيرها والاستفادة منها لتغذية فروة الرأس ومن المكونات التي تدخل في عمل خلطة الخميرة لفرد الشعر ما يلي

1 ملعقة من الخميرة.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من سيروم الشعر.

ملعقة من جل الصبار.

خطوات التحضير