انت الان تتابع خبر انخفاض وتراجع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس تتراجع بشكل كبير والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تذبذبت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق، حيث تراجع أسعار حديد عز بمقدار 70 جنيه، والمفاجأة الأكبر أن سعر طن الحديد الاستثماري انخفض اليوم بشكل كبير جدا بمبلغ قدره 721 جنيهًا، وفي هذا السياق، استقر سعر الأٍسمنت اليوم في مصر، أي سعره اليوم لم يتأثر بالعوامل المؤثرة عليه، وفيما يلي، وخلال هذه المقالة، سوف نعرض لكم كم هي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر.

سعر الحديد اليوم

انخفضت أسعار الحديد اليوم بشكل كبير في بداية التعاملات على إثر التذبذب في سعر الدولار، بينما استقر سعر الأسمنت اليوم في الأسواق، إلا أن حديد عز تراجع وهو الاستثماري، وفيما يلي، نعرض لكم سعر الحديد اليوم الخميس في مصر:

نوع الحديد السعر بالجنيه المصري للطن حديد عز يبلغ حوالي 41,463 جنيه، مسجلاً تراجعاً قدره 70 جنيه الحديد الاستثماري يصل إلى 39,396 جنيه، منخفضاً بمقدار 721 جنيه أسمنت يبلغ حوالي 2,137 جنيه للطن حديد السويس يصل إلى 39,000 جنيه حديد مصر ستيل يقدر بنحو 39,500 جنيه حديد بشاي يسجل حوالي 40,000 جنيه حديد العتال يبلغ حوالي 39,000 جنيه حديد المعادي يصل إلى 38,800 جنيه مصري حديد الكومي يقدر بنحو 38,800 جنيه مصري حديد المراكبي يسجل حوالي 41,000 جنيه مصري حديد عطية يبلغ حوالي 39,000 جنيه مصري حديد العشري يصل إلى 38,800 جنيه حديد الجيوشي يقدر بنحو 39,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت اليوم في مصر، على عكس الحديد الذي سجل تراجع اليوم في أعلى الفئات طلبا منه، وتأتي أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 كما يلي:

نوع الأسمنت السعر بالجنيه المصري للطن أسمنت المعلم يبلغ حوالي 2,250 جنيه أسمنت السهم يسجل حوالي 2,270 جنيه أسمنت الفهد يقدر بنحو 2,220 جنيه أسمنت وادي النيل يبلغ حوالي 2,220 جنيه أسمنت العسكري بني سويف يصل إلى 2,280 جنيه أسمنت المسلح يقدر بنحو 2,000 جنيه

يعد الحديد والأسمنت مواد البناء الأساسية التي ليس ليها بديل ولا غنى عنها، لذلك تجد دائمًا ملايين عمليات البحث عن الأسعار، وقد عرضنا لكم الأسعار اليوم بالتفصيل من موقع تريند نيوز الإخباري الذي يسعى جاهدا على نقل المعلومة بكل شفافية ووضح للجمهور.