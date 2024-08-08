انت الان تتابع خبر هتشتريها بكام… أسعار حلاوة المولد 2024 في مصر الفستقية 1200 جنيه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - فترة قليلة ويحتفل العالم العربي والإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، ولذلك نستعرض من خلال السطور التالية قائمة أسعار حلاوة المولد 2024، حيث تعد من مظاهر احتفال المسلمين، خاصةً في مصر، وينتظرها المصريين كل عام، حيث يتم الإقبال على شراء حلوى المولد بمختلف أصنافها، بدايةً من الفولية والسمسمية، وصولاً لأغلى الأنواع ثمناً، تلك التي تحتوي على أنواع أخرى من المكسرات، إليك قائمة بمتوسط أسعار حلاوة المولد في مصر.

أسعار حلاوة المولد في مصر 2024

تختلف الأسعار من مكان لآخر، ومن تاجر لآخر، ولكن نستعرضها لكم وفق متوسط الأسعار في الأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر حلاوة المولد الفستقية يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه للكيلو.

سعر حلاوة المولد البندقية يتراوح ما بين 550 إلى 650 جنيه للكيلو.

سعر حلاوة المولد اللوزية يتراوح ما بين 400 إلى 450 جنيه للكيلو.

سعر حلاوة المولد الكاجو يبدأ من 450 جنيه فما فوق.

سعر كيلو السمسمية يبدأ من 120 ويصل إلى 130 جنيهاً.

سعر كيلو الحمصية يبدأ من 75 وصيل إلى 85 جنيهاً.

سعر كيلو الفول السوداني يبدأ من 85 ويصل إلى 95 جنيهاً.

سعر علبة حلاوة المولد

وتختلف أسعار علبة حلاوة المولد النبوي الشريف من مكان لآخر، ولكن بحسب متوسط الأسعار، جاءت كالتالي:

سعر علبة حلاوة المولد وزن 1 كيلو بالحجم الصغير يبدأ سعرها من 65 جنيهاً

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو بالحجم الصغير يبدأ سعرها من 132 جنيهاً.

سعر علبة حلاوة المولد 10 قطع مختلفة حجم صغير يبدأ سعرها من 154 جنيهاً.

سعر علبة حلاوة المولد 20 قطعة مختلفة حجم صغير يبدأ سعرها من 290 جنيهاً.

سعر علبة حلاوة المولد 48 قطعة مختلفة يبدأ سعرها من 290 جنيهاً.

سعر علبة حلاوة المولد 55 قطعة مختلفة يبدأ سعرها من 620 جنيهاً.

سعر علبة حلاوة المولد 72 قطعة مختلفة حجم كبير يصل سعرها إلى 900 جنيهاً.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف أن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1446 هجريًا، ومن المنتظر أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي ليتم ضمها مع إجازات نهاية الأسبوع.