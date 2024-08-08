انت الان تتابع خبر عروض بندة الأسبوعية بالسعودية ومتوفرة حتى 13 اغسطس القادم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بمناسبة اقتراب موعد العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية يقدم لكم هايبر بندة عروض كبيرة وتخفيضات أكثر من رائعة على الكثير من المنتجات تحت مسمي توفير يدرس وذلك بداية من يوم الأربعاء 3 صفر وتنتهي العروض يوم الثلاثاء 9 صفر 1446 والتي يسعى من خلالها سد حاجة المواطنين في المملكة وتوفير المنتجات بأفضل سعر وبأعلى جودة اغتنموا الفرصة واحصلوا على العروض قبل انتهاء الكمية.

عروض بندة الأسبوعية بالسعودية

سوف نستعرض معكم قائمة بأفضل العروض الأسبوعية المتاحة الآن بكافة فروع هايبر بندة بالمملكة العربية فيما يلي:

متاح بالعرض جبنة مثلثات البقرة الضاحكة 4×8 (480 جرام) 1+1 مجانا بسعر 18.50 ريال بدلا من 37 ريال سعودي.

متوفر معنا بالعرض نادك طويل الأجل (18×125) بسعر 13.95 ريال بدلا من 24.50 ريال سعودي.

يوجد كورن فليكس نستله كونتري 1 كيلو بسعر 22.95 ريال بدلا من 43.95 ريال سعودي.

يضم العرض شيكولاته بريك تيفاني بسعر 8.95 ريال بدلا من 14.95 ريال سعودي.

متواجد أرز بسمتي العائلة الحبة الطويلة 10 كيلو بسعر 67.95 ريال بدلا من 99.95 ريال سعودي.

متاح معنا أيضا بالعرض شبيهة جبنة نادك قابلة الدهن (2×900 جرام) بسعر 29.95 ريال بدلا من 51.95 ريال سعودي.

متوفر حليب لونت مجفف كامل الدسم 2.25 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلا 72 ريال سعودي.

يوجد زيت دوار الشمس (9 لتر) بسعر 59.95 ريال فقط بدلا من 118.95 ريال سعودي وفر نص الثمن.

يضم العرض شامبو كلير 400 مل + كريم شعر كلير 275 مل بسعر 9.95 ريال بدلا من 20.95 ريال سعودي وفر نص الثمن.

متوفر بالعرض أيضا علبة سويس رول سفن أو كيك بار أو كرواسون 5+1 مجانا 55 جرام بسعر 6.95 ريال بدلا من 9 ريال سعودي.

متواجد معنا بالعرض برطمان نوتيلا 750 جرام بكريمة البندق مع الكاكاو بسعر 24.95 ريال بدلا من 41.95 ريال سعودي.

ابرز عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية