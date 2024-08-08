انت الان تتابع خبر بعد تراجعه الكبير مفاجأة من العيار الثقيل.. سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم ارتفاع طفيف في اغلب البنوك المصرية، إذ يتغير سعر الدولار وأسعار صرف العملات الأخرى بشكل يومي، ويتأثر سوق الصرف بالتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وقد سجل سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس استقرار واضح سواء في البنك المركزي أو في عدة بنوك أخرى حكومية أو خاصة حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري نحو 48.73 جنيه وسعر البيع 48.82 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

عبر السطور القليلة القادمة سنتعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وهي:

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي حوالي 49.16 جنيه في الشراء، بينما وصل سعر البيع عند 49.25 جنيه.

سجل سعر شراء الدولار أمام الجنيه في بنك مصر حوالي 49.15 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع حوالي 49.25 جنيه.

أما سعر الدولار في بنك فيصل فقد وصل في الشراء إلى 49.15 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 49.25 جنيه مصري.

أما بنك قناة السويس فقد وصل سعر الشراء داخل البنك إلى حوالي 49.15 جنيه مصري ووصل سعر البيع إلى حوالي 49.25 جنيه.

بينما سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية فقد وصل إلى 49.16 جنيه مصري ووصل سعر البيع إلى 49.26 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه حوالي 49.15 جنيه مصري في الشراء ووصل سعر البيع إلى حوالي 49.25 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 49.15 جنيه مصري في الشراء، ووصل سعر البيع إلى حوالي 49.25 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في مصر في السوق السوداء ارتفاع مفاجئ أمام الجنيه المصري، حيث زاد اليوم سعر الدولار الأمريكي بمقدار 0.37 جنيه، ليصل سعر الدولار اليوم 50.01 جنيه مصري فقط.