انت الان تتابع خبر بالخطوات…. طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي والشروط الازمة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية منصة مدرستي بغرض تطوير النظام التعليمي وتوفير بيئة تعليمية افتراضية تتميز بالشمولية ويتمكن من خلالها الطلاب متابعة دروسهم وأداء مختلف المهام الدراسية، كما أنه من خلالها يمكن تسجيل الطلاب الجدد عبر الإنترنت بخطوات بسيطة مما يمنع التجمعات والازدحام داخل مختلف المنشآت التعليمية، وقد سهلت الوزارة خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي كما وضعت لذلك مجموعة من الشروط.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

أوشك العام الدراسي الجديد على القدوم، ولذلك ينشغل كثير من أولياء الأمور بالبحث عن خطوات تسجيل الطلاب الجدد في منصة مدرستي، وجاء ذلك في مجموعة من الخطوات وهي:

فتح الرابط الخاص بمنصة مدرستي.

الضغط على زر ” تسجيل طالب جديد”.

إدراج رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة الخاصة بالطالب.

كتابة البريد الإلكتروني.

إدخال رمز التحقق الذي سيظهر على الشاشة.

سيتم انتقالك إلى صفحة استمارة التسجيل.

البدء في إدخال كافة البيانات الشخصية ومنها الاسم وتاريخ الميلاد.

واخيرًا يجب الضغط على زر ” تأكيد الحساب”.

شروط التسجيل في منصة مدرستي

منصة مدرستي جاءت ضمن التحسينات والتطويرات التي تقدمها وزارة التعليم السعودية، حيث تقدم هذه المنصة حلول تقنية يستطيع الطلاب من خلالها الوصول إلى مختلف المواد التعليمية، وللتسجيل في المنصة يرجى اتباع الخطوات الآتية:

إتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنصة ولا يُسمح بأي طلبات مسجلة يدويًا.

التزام الطلاب بكافة الواجبات التي تكلفهم بها المنصة.

يلزم تحديد الطالب موهبته أثناء التسجيل، بغرض اختياره في المجال الذي يناسبه وينمي موهبته.

التأكد جيدًا من صحة ودقة المعلومات المُقدمه خلال عملية التسجيل.

ماهي الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي؟

توفر منصة مدرستي خدمات عديدة لكل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا، ولعل ابرزها جاء فيما يلي: