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الرياض - أحمد صلاح - أتاحت وزارة المالية العراقية للمواطنين المتقاعدين بالدولة إمكانية الاستعلام عن موعد صرف وقيمة راتب التقاعد 2024 في العراق وذلك من أجل مساعدة كبار السن على معرقة كل ما يخص راتب التقاعد سواء قيمة الراتب أو موعد الصرف دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة وذلك من خلال موقع وزارة المالية الإلكتروني الرسمي والتي من المقرر صرفه مع بدء كل شهر ميلادي.

راتب المتقاعدين 2024 بالعراق

صرحت وزارة المالية بالعراق في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بينت من خلاله خطوات الاستعلام عن معاشات المتقاعدين 2024 في العراق وأنه يكون يوم واحد من كل شهر ميلادي ووضحت أيضا أنه من الممكن تبديل هذا الموعد في حالة واحدة فقط أن كان هذا اليوم موعد إجازة رسمية بدولة العراق وأنها سوف تقوم بالإعلان عن ذلك من خلال موقعها للمتقاعدين وتحديد الموعد المقرر صرف الرواتب به في حال حدوث ذلك كما أن الوزارة قد أصدرت قرار سابق بشأن زيادة راتب المتقاعد بنسبة 100 دينار عراقي في عيد العمال 2023 ولكن الوزارة إلى الآن لم تحدد موعد صرف الزيادة المقررة.

الاستعلام عن راتب المتقاعدين 2024 في العراق

يمكن للمواطنين المتقاعدين في العراق معرفة تاريخ صرف رواتبهم من خلال موقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية العراقية. قم بتسجيل الدخول. النقر على الخدمات الإلكترونية. أختر الاستعلام عن الرواتب. حدد خيار رواتب المتقاعدين. أدخل كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن الراتب. الضغط على استعلام. بعدها سوف يتم عرض الصفحة الخاصة براتب المتقاعد وقيمة الزيادة المقررة له في حال تم صرفها.

شروط صرف 100 دينار عراقي على راتب المتقاعد